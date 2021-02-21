Рублёв: Медведеву реально победить Джоковича в финале, но матч будет тяжёлым для обоих

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от матча соотечественника, Даниила Медведева, с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата Австралии.

«Конечно, Дане реально победить в финале, он уже не один раз обыгрывал Джоковича, и на очень крутых турнирах это делал. Матч в любом случае будет тяжёлым и для Новака, и для Дани. Будет очень интересный финал», — приводит слова Рублёва ТАСС.

Помимо этого Рублёв рассказал, легко ли было играть против соотечественника в четвертьфинале турнира: «Легко, потому что это часть нашего дела. Мы не можем контролировать — играть против друга или против того, с кем не общаемся. Мы же не выбираем, это часть спорта. К этому отношусь спокойно, и никакой злости не может быть. Может быть обида в плане поражения, но это безотносительно, друг или нет. В любом случае, своё выступление оцениваю положительно, могу быть благодарен за всё, что случилось, за результат».

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