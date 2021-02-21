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«Не удивлюсь, если Медведев победит». Род Лэйвер дал прогноз на финал Australian Open

«Не удивлюсь, если Медведев победит». Род Лэйвер дал прогноз на финал Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Австралийский теннисист 11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Род Лэйвер поделился ожиданиями от матча россиянина Даниила Медведева с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата Австралии.

«Рассчитываю, что Медведев будет давить на Джоковича на протяжении всего финального матча Australian Open. Не удивлюсь, если он прорвётся и победит. „Род Лэйвер Арена“ — счастливое место Новака, но ему придётся попотеть, отражая радостные свободные удары Даниила. Будет отличный поединок», — написал Лэйвер на своей странице в «Твиттере».

Медведев ещё не выигрывал турниры «Большого шлема». При этом он выходил в финал US Open.

Матч Джокович — Медведев стартует в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дзюба дал прогноз на матч Медведева с Джоковичем в финале Australian Open
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