«Не удивлюсь, если Медведев победит». Род Лэйвер дал прогноз на финал Australian Open

Австралийский теннисист 11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Род Лэйвер поделился ожиданиями от матча россиянина Даниила Медведева с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата Австралии.

«Рассчитываю, что Медведев будет давить на Джоковича на протяжении всего финального матча Australian Open. Не удивлюсь, если он прорвётся и победит. „Род Лэйвер Арена“ — счастливое место Новака, но ему придётся попотеть, отражая радостные свободные удары Даниила. Будет отличный поединок», — написал Лэйвер на своей странице в «Твиттере».

Медведев ещё не выигрывал турниры «Большого шлема». При этом он выходил в финал US Open.

Матч Джокович — Медведев стартует в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.