Кудерметова и Блинкова узнали соперниц на турнире WTA 500 в Аделаиде

Российские теннисистки узнали соперниц в первом круге турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

Вероника Кудерметова сыграет с американкой Шелби Роджерс, соперницей Анны Блинковой станет одна из теннисисток, прошедших квалификацию.

Турнир в Аделаиде стартует завтра, 22 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 535 530.

В прошлом году победительницей соревнований стала первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. В финале турнира она со счётом 6:2, 7:5 победила украинку Даяну Ястремскую.

На Открытом чемпионате Австралии Кудерметова завершила выступления в третьем круге соревнований, уступив со счётом 1:6, 3:6 второй ракетке мира Симоне Халеп из Румынии. Блинкова проиграла соотечественнице Варваре Грачёвой в первом круге турнира.