Кудерметова и Блинкова узнали соперниц на турнире WTA 500 в Аделаиде
Российские теннисистки узнали соперниц в первом круге турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия).
Вероника Кудерметова сыграет с американкой Шелби Роджерс, соперницей Анны Блинковой станет одна из теннисисток, прошедших квалификацию.
Турнир в Аделаиде стартует завтра, 22 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 535 530.
В прошлом году победительницей соревнований стала первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. В финале турнира она со счётом 6:2, 7:5 победила украинку Даяну Ястремскую.
На Открытом чемпионате Австралии Кудерметова завершила выступления в третьем круге соревнований, уступив со счётом 1:6, 3:6 второй ракетке мира Симоне Халеп из Румынии. Блинкова проиграла соотечественнице Варваре Грачёвой в первом круге турнира.
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