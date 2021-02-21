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Тарпищев: надо отдать должное Джоковичу. Медведев не нашёл, как играть

Тарпищев: надо отдать должное Джоковичу. Медведев не нашёл, как играть
Теннис / Australian Open 2021 0

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Даниила Медведева (5:7, 2:6, 2:6) от Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата Австралии.

«Джокович очень грамотно построил игру. Новак заставил Медведева ошибаться, рвал игру, не затягивал розыгрыши. Даня не нашёл, как играть. С Джоковичем нужно терпение, заставлять играть длительные розыгрыши. В них преимущество имел Даня. Новак имел преимущество на приёме второй подачи и хорошо подавал. Если бы Медведев подавал как он подавал с Циципасом, то имел бы все шансы выиграть. Но всё равно вошёл в топ-3, подтвердил топ-уровень, «Шлемы» ещё придут. Надо отдать должное Новаку, хорошо тактически провёл матч, сломал игру Дани», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Даниил Медведев проиграл Новаку Джоковичу в финале Australian Open
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