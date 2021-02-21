Метревели: почти весь матч Джокович доминировал. У Медведева и шансов-то не было
Известный советский теннисист Александр Метревели прокомментировал проигрыш (5:7, 2:6, 2:6) Даниила Медведева в финальном матче Открытого чемпионата Австралии с Новаком Джоковичем.
«У Джоковича огромный опыт, поэтому он ни одного финала не проиграл. Это солидный психологический фактор в пользу Новака. Ну и класс, понятно, высочайший – первая ракетка мира, что говорить.
Новак играет точно, безошибочно, в любой момент знает, что делать. Все время оттягивал Медведева от задней линии. Кроме первого сета, Джокович на протяжении остальной части матча доминировал. В принципе, у Дани и шансов-то не было», — приводит слова Метревели «Советский спорт».
Это девятая победа Новака Джоковича на Australian Open.
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Даниил Медведев уступил Новаку Джоковичу в финале Australian Open – 2021. У серба 9 побед в 9 финалах на этом турнире. Невероятно!
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