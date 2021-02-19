Медведев — о травме Джоковича: он не мог притворяться

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, следил ли за выступлением первой ракетки мира Новака Джоковича, с которым сыграет в финале Открытого чемпионата Австралии.

Напомним, 12 февраля в матче третьего круга соревнований с Тейлором Фритцем Джоковичу потребовалась помощь врача. В послематчевом интервью серб сообщил, что у него надрыв мышцы живота. Через два дня после этого Джокович одолел Милоша Раонича и вышел в четвертьфинал турнира. Серб сообщил, что играл на болеутоляющих таблетках.

«Видел много его матчей, потому что он играет вечером. Я не досмотрел, наверное, три из них, потому что он играл слишком поздно и я хотел спать. Конечно, были споры по поводу матча с Фритцем. Я думал, что он проиграет, и ушёл спать. Видел, что ему больно. Он не мог притворяться, чтобы проиграть два сета, когда он был впереди. Потом были также непростые матчи. Вчера он превзошёл Аслана и был в своей лучшей форме. Не жду, что мне будет легко играть с ним в субботу», — сказал Медведев во время послематчевой пресс-конференции.