Жена Джоковича поблагодарила Медведева за поздравление мужа с победой на Australian Open
Елена Джокович, супруга Новака Джоковича, поддержала Даниила Медведева после поражения в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В «Твиттере» Медведев написал: «Не тот матч, которого бы мне хотелось. Горжусь своим австралийским летом, не терпится вернуться сюда через год». Также он выказал уважение Новаку Джоковичу.
Елена Джокович в ответ написала: «Твои тёплые слова очень трогают, Даниил. Спасибо! Поздравляем твою команду и прекрасную заботливую жену! Ваша победная серия была потрясающей!»
До финального матча на Australian Open-2021 Медведев одержал 20 побед подряд начиная с ноября минувшего года. Попутно россиянин обыграл всех теннисистов из топ-10 мирового рейтинга, кроме не выступавшего в этот период Федерера.
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