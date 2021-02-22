Даниил Медведев рассказал о том, почему он сломал ракетку в финале Australian Open 2021

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о том, что побудило его сломать ракетку в финале престижного турнира Australian Open 2021, в котором он уступил сербу Новаку Джоковичу (5:7, 2:6, 2:6).



«Ракетку, наверное, я даже больше сломал – и из-за злости, и чтобы как-то вернуться на землю. Сегодня это вообще не помогло. Я старался вспоминать и финал US Open, и как-то подбадривать себя. Старался завести как-то себя, всё-таки это финал турнира «Большого шлема». Но в итоге ничего не получилось – раз, и я уже стою с блюдцем финалиста Australian Open», — сказал Медведев на пресс-конференции для российских изданий, организованной ФТР.

На «Чемпионате» доступна полная версия интервью с Даниилом Медведевым.