Даниил Медведев рассказал о том, почему он сломал ракетку в финале Australian Open 2021
Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о том, что побудило его сломать ракетку в финале престижного турнира Australian Open 2021, в котором он уступил сербу Новаку Джоковичу (5:7, 2:6, 2:6).
«Ракетку, наверное, я даже больше сломал – и из-за злости, и чтобы как-то вернуться на землю. Сегодня это вообще не помогло. Я старался вспоминать и финал US Open, и как-то подбадривать себя. Старался завести как-то себя, всё-таки это финал турнира «Большого шлема». Но в итоге ничего не получилось – раз, и я уже стою с блюдцем финалиста Australian Open», — сказал Медведев на пресс-конференции для российских изданий, организованной ФТР.
На «Чемпионате» доступна полная версия интервью с Даниилом Медведевым.
«Играть на грунте я умею!» Медведев задумался о следующем турнире «Большого шлема»
Финалист Australian Open Даниил Медведев объяснил, в чём разница между Джоковичем и Надалем. И при чём тут сломанная ракетка?
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