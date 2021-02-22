Фотосессия Джоковича на пляже после Australian Open помешала свадебной церемонии

Новобрачные из Мельбурна (Австралия) были удивлены, когда на их свадебной церемонии, проходившей на одном из городских пляжей, появились сотни журналистов и любителей тенниса. Оказалось, что в это же время на пляже начиналась фотосессия первой ракетки мира серба Новака Джоковича, который стал победителем Открытого чемпионата Австралии.

В результате свадебные планы нарушились. Журналисты заполонили пляж, а всё внимание было приковано не к невесте и жениху, а к Джоковичу, ставшему девятикратным чемпионом Australian Open. Новобрачные выглядели немного растеряно.

Фото: DailyMail

Джокович, выигравший уже 18-й турнир «Большого шлема», попозировал с трофеем и раздал автографы.

В финале Australian Open Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.