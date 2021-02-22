Беккер: Джокович дал тактический и психологический мастер-класс в матче с Медведевым

Бывший немецкий теннисист Борис Беккер поделился впечатлениями от финала Открытого чемпионата Австралии. В финале сербский теннисист Новак Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
«Гений Новака Джоковича проявился в ключевые моменты финала. Он проявлялся, когда это было нужно больше всего.
Пока новое поколение игроков не сравнится с Джоковичем в данном аспекте игры, можно ожидать, что чемпионы и дальше будут выигрывать крупнейшие турниры.
Медведев вернулся в игру в конце первого сета и сделал ранний брейк во втором. Но в обоих случаях Джокович реагировал лучшим образом. Джокович дал тактический и психологический мастер-класс. У молодого поколения пока нет такой зрелости.
Новак не хотел втягиваться в длинные розыгрыши у задней линии, он брал инициативу и играл агрессивно. Это мешало ритму Медведева. Это и привело к более уверенной победе Джоковича, чем ожидалось», — цитирует Беккера Daily Mail.
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