Басилашвили и Штруфф узнали соперников на старте турнира в Монпелье

Стало известно распределение победителей квалификации по основной сетке турнира ATP-250 в Монпелье (Франция).

Монпелье. Мужчины. Распределение победителей квалификации

Грегуар Баррер (Франция, Q) — Николоз Басилашвили (Грузия).

Таллон Грикспор (Нидерланды, Q) — Маркос Гирон (США).

Петер Гоёвчик (Германия, Q) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, 8).

Бернабе Сапата-Миральес (Испания, Q) — Алехандро Давидович Фокина (Испания).

Под первым номером на этих соревнованиях посеян представитель Испании Роберто Баутиста-Агут. Он вступит в борьбе со второго круга.

В 2020 году победителем турнира в Монпелье стал француз Гаэль Монфис. В финале хозяин кортов обыграл канадца Вашека Поспишила со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты.