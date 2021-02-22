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Басилашвили и Штруфф узнали соперников на старте турнира в Монпелье

Басилашвили и Штруфф узнали соперников на старте турнира в Монпелье
Теннис / ATP 0

Стало известно распределение победителей квалификации по основной сетке турнира ATP-250 в Монпелье (Франция).

Монпелье. Мужчины. Распределение победителей квалификации
Грегуар Баррер (Франция, Q) — Николоз Басилашвили (Грузия).
Таллон Грикспор (Нидерланды, Q) — Маркос Гирон (США).
Петер Гоёвчик (Германия, Q) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, 8).
Бернабе Сапата-Миральес (Испания, Q) — Алехандро Давидович Фокина (Испания).

Под первым номером на этих соревнованиях посеян представитель Испании Роберто Баутиста-Агут. Он вступит в борьбе со второго круга.

В 2020 году победителем турнира в Монпелье стал француз Гаэль Монфис. В финале хозяин кортов обыграл канадца Вашека Поспишила со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты.

Маррей, Цонга и Баутиста-Агут сыграют на следующей неделе на турнире в Монпелье
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