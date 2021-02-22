Басилашвили и Штруфф узнали соперников на старте турнира в Монпелье
Стало известно распределение победителей квалификации по основной сетке турнира ATP-250 в Монпелье (Франция).
Монпелье. Мужчины. Распределение победителей квалификации
Грегуар Баррер (Франция, Q) — Николоз Басилашвили (Грузия).
Таллон Грикспор (Нидерланды, Q) — Маркос Гирон (США).
Петер Гоёвчик (Германия, Q) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, 8).
Бернабе Сапата-Миральес (Испания, Q) — Алехандро Давидович Фокина (Испания).
Под первым номером на этих соревнованиях посеян представитель Испании Роберто Баутиста-Агут. Он вступит в борьбе со второго круга.
В 2020 году победителем турнира в Монпелье стал француз Гаэль Монфис. В финале хозяин кортов обыграл канадца Вашека Поспишила со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты.
Маррей, Цонга и Баутиста-Агут сыграют на следующей неделе на турнире в Монпелье
Рекомендуем вам
- 22 февраля 2021
-
16:55
-
16:51
-
16:14
-
16:09
-
15:43
-
14:53
-
14:33
-
13:59
-
13:46
-
12:54
-
12:50
-
11:55
-
11:27
-
11:05
-
10:48
-
10:24
-
10:06
-
09:45
-
09:31
-
09:21
-
08:53
-
08:47
-
08:37
-
08:28
-
08:21
-
08:18
-
06:00
-
03:18
-
02:05
-
01:33
-
01:00
-
00:07
- 21 февраля 2021
-
23:32
-
23:06
-
21:32
Партнерский контент
Рекомендуем вам