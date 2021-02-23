Патрик Муратоглу: Серена не остановится, пока не выиграет ещё хотя бы один ТБШ

Патрик Муратоглу, тренер американской теннисистки Серены Уильямс, рассказал о намерении 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» повторить рекорд Маргарет Корт и выиграть 24-й мэйджор.

«Не думаю, что Серена остановится, пока не выиграет ещё хотя бы один турнир „Большого шлема“. Она вернулась, чтобы выиграть больше. Она не уходит. Не думаю, что она планировала завершить карьеру сейчас. Серена всю жизнь посвятила теннису. Когда она завершит карьеру, то будет чувствовать себя так, словно 40 лет жизни подошли к концу. Людям сложно это оценить. Это очень эмоциональный момент. Я её понимаю.

Если у Серены не будет получаться, она остановится. После всех её достижений, в её возрасте, после рождения ребёнка — возвращение в теннис потребовало невероятных усилий.

Если бы она думала, что не может выиграть мэйджор, то вообще не играла бы. Поэтому Серена — исключительная. Она сама определяет стандарты для себя", — цитирует Муратоглу Tennis World USA.