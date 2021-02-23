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На турнире в Аделаиде не осталось россиянок

На турнире в Аделаиде не осталось россиянок
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться во второй круг турнира в Аделаиде (Австралия). На старте соревнований она проиграла представительнице Японии Мисаки Дои со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 2:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 29 минут.

Блинкова 5 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Дои поспорит со швейцаркой Белиндой Бенчич, посеянной под вторым номером.

Ранее сегодня, 23 февраля, на старте соревнований проиграла россиянка Людмила Самсонова, пробившаяся в основную сетку через квалификацию. Она уступила хорватке Петре Мартич (6) со счётом 6:4, 0:6, 5:7. Таким образом, на турнире в Аделаиде не осталось россиянок.

Аделаида. 1-й круг
23 февраля 2021, вторник. 08:20 МСК
Анна Блинкова
69
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 2
7 7 		3 6
         
Мисаки Дои
86
Япония
Мисаки Дои
М. Дои
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