О’Салливан: нужно ли Федереру продолжать играть? Может, и нет, но ему скучно сидеть дома

Шестикратный чемпион мира и один из самых успешных игроков в снукер Ронни О’Салливан поделился мнением о спортивном долголетии швейцарца Роджера Федерера.
Ронни утверждает, что к молодому поколению нужно адаптироваться, чтобы составлять конкуренцию, и приводит в пример Федерера, Серену Уильямс и Рафаэля Надаля, которые не собираются завершать свою карьеру.
«Мне тяжело конкурировать с молодыми парнями, они слишком точно бьют и хорошо чувствуют кий. То же самое и в теннисе. Появляется много молодых теннисистов, которые играют в своём стиле, но игрокам старшего поколения удаётся адаптироваться. Нужно ли Федереру продолжать играть? Может, и нет. Но, вероятно, ему просто скучно сидеть дома», — приводит слова О’Салливана Eurosport.
Роджер Федерер объявил о своём возвращении на турнире в Дохе, который стартует 8 марта. Это будет первый турнир для швейцарца после Australian Open—2020.
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