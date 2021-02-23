Тренер Касаткиной: она может победить любого, если в неё будут верить

Тренер теннисистки Дарьи Касаткиной испанец Карлос Мартинес рассказал об особенностях работы с россиянкой, а также высказал мнение, сможет ли она выиграть турнир «Большого шлема».



«Даше я постоянно говорю: «Если ты готова на все сто процентов, можешь победить любого, а если нет, можешь проиграть кому угодно. Обычно это снимает с неё некоторую нагрузку, потому что она знает, что если не выкладывается на корте, то проиграет. Не знаю, было ли так и раньше, но мне удалось сделать её ежедневные тренировки очень эффективными.



С Дашей я не сосредотачиваюсь на том или ином покрытии, я пытаюсь заставить её играть в шахматы. Хочу, чтобы её игра варьировалась, чтобы её следующий удар был непредсказуемым, но всегда в пределах нужного. План состоит в том, чтобы сочетать агрессивную и оборонительную игру в зависимости от момента. Она очень хороша, потому что может всё, а это можно сказать не про каждого.



Проиграв Соболенко на Australian Open, она очень злилась, но на следующий день, начав подготовку к турниру в Мельбурне, я сказал: «Не волнуйся, это в пределах нормы, мы на нужном пути. Этот турнир — наш Australian Open, наша борьба начинается с низов». С этого момента она проявила весь свой настрой, каждый день ставила всё на кон, мысленно ни разу не отключалась. Переломный момент был с Павлюченковой в 1/8 финала — когда она вернулась в игру, я понял, что появилось что-то ещё. С этого момента она будет выигрывать или проигрывать, но сможет соревноваться со всеми лучшими.



Я считаю её отличной теннисисткой, и если она сама в это верит, то сможет играть ещё много лет. Сможет ли он выиграть турнир «Большого шлема»? Я не очень люблю говорить о таких вещах, но у неё, конечно, есть талант, чтобы добиться этого. По мне, она может победить любого, ей просто нужно, чтобы в неё верили. В конце концов, ей всего 23 года, она ещё очень молода. В ней есть зерно, которое нужно выращивать долгое время», — цитирует Мартинеса Рunto de Вreak.

Дарья Касаткина выиграла турнир в Мельбурне