Бычкова рассказала о драке с соперницей, приведшей к дисквалификации на полтора года

Российская теннисистка Екатерина Бычкова, намеренная вернуться в большой спорт после завершения карьеры несколько лет назад, рассказала о драке со словачкой Кристиной Кучовой, случившейся в конце 2015 года.
«Это было на турнире в Нанкине в первом круге. В третьем сете Кучова начала мучиться судорогами. Но по правилам ты не можешь на судороги вызвать врача и не можешь пять минут лежать на корте. Однако она несколько минут лежала на корте, затем пришёл супервайзер, который заявил, что это не судороги, а значит, необходим перерыв. Он ей явно симпатизировал.
Кучова вернулась к матчу и тут же начала мощно подавать, бить по мячу и хорошо перемещаться. Её отпустило психологически, а меня, наоборот, сковало. Потому что ты думаешь, что человек не способен играть после судорог, а он начинает творить чёрт-те что. Я проиграла, это моя проблема, и это не оправдывает мои последующие действия.
После матча отправилась в офис за призовыми. Меня попросили погулять. Тут вдруг мимо меня проплывает эта красавица, веселая. Я не выдержала и затеяла драку. Два дня спустя супервайзер объявил мне, что наша драка попала на камеры. Это было общежитие на территории кортов, не официальная гостиница, и по факту драка произошла не на территории турнира. Можно было судиться, но тогда пришлось бы ехать в Лондон, нанимать адвокатов, потратить кучу денег и времени. Я подумала «ну значит, это финальная точка»». Меня дисквалифицировали на полтора года, выписали штраф в 3150 долларов.
Никто из тех, кто знал об инциденте, не мог предположить, что будет такое суровое наказание. Все очень сильно удивились. За допинг дают иногда по паре месяцев, а мне полтора года за такую ситуацию. Я решила, что это пинок под зад мне от судьбы, пора что-то менять. Плюс я устала от тенниса, он меня заколебал, мне хотелось блевать. Но все обиды со временем проходят», — рассказала Бычкова в интервью «Рейтингу букмекеров».
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