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16-летняя Кори Гауфф вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

16-летняя Кори Гауфф вышла в полуфинал турнира в Аделаиде
Теннис / WTA 0

16-летняя американская теннисистка Кори Гауфф, пробившаяся в основную сетку турнира в Аделаиде (Австралия) через квалификацию, вышла в полуфинал, обыграв соотечественницу Шелби Роджерс со счётом 2:6, 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 51 минуту.

Кори 5 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 535 530 Гауфф поспорит либо со швейцаркой Белиндой Бенчич, посеянной под вторым номером, либо с хозяйкой кортов Сторм Сэндерс (Q). Турнир в Аделаиде завершится 27 февраля.

В 2019 году Гауфф выиграла свой первый турнир WTA в одиночном разряде — в Линце (Австрия).

Аделаида. 1/4 финала
25 февраля 2021, четверг. 06:55 МСК
Кори Гауфф
52
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		4 4
         
Шелби Роджерс
53
США
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
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