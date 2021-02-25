16-летняя Кори Гауфф вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

16-летняя американская теннисистка Кори Гауфф, пробившаяся в основную сетку турнира в Аделаиде (Австралия) через квалификацию, вышла в полуфинал, обыграв соотечественницу Шелби Роджерс со счётом 2:6, 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 51 минуту.

Кори 5 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 535 530 Гауфф поспорит либо со швейцаркой Белиндой Бенчич, посеянной под вторым номером, либо с хозяйкой кортов Сторм Сэндерс (Q). Турнир в Аделаиде завершится 27 февраля.

В 2019 году Гауфф выиграла свой первый турнир WTA в одиночном разряде — в Линце (Австрия).