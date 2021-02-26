Виктория Азаренко сфотографировалась в откровенном купальнике

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала в своём «инстаграме» фото в откровенном купальнике.

Пост доступен в «инстаграме» Виктории Азаренко

Болельщики в комментариях оценили фото теннисистки.



«Богиня».

«Очень красиво».

«Вика, ты огонь!».

«Какие всё-таки есть красивые женщины»

За карьеру Виктория выиграла 21 титул в одиночном разряде, в том числе дважды победив на Открытом чемпионате Австралии. В рейтинге WTA Азаренко занимает 14-ю строчку. В 2020 году она завоевала один титул — в Нью-Йорке.

На Australian Open 2021 года Виктория, посеянная под 12-м номером, в первом круге проиграла представительнице США Джессике Пегуле со счётом 5:7, 4:6.