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Виктория Азаренко сфотографировалась в откровенном купальнике

Виктория Азаренко сфотографировалась в откровенном купальнике
Теннис / Australian Open 2021 0

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала в своём «инстаграме» фото в откровенном купальнике.

Пост доступен в «инстаграме» Виктории Азаренко

Болельщики в комментариях оценили фото теннисистки.

«Богиня».
«Очень красиво».
«Вика, ты огонь!».
«Какие всё-таки есть красивые женщины»

За карьеру Виктория выиграла 21 титул в одиночном разряде, в том числе дважды победив на Открытом чемпионате Австралии. В рейтинге WTA Азаренко занимает 14-ю строчку. В 2020 году она завоевала один титул — в Нью-Йорке.

На Australian Open 2021 года Виктория, посеянная под 12-м номером, в первом круге проиграла представительнице США Джессике Пегуле со счётом 5:7, 4:6.

Азаренко и Блинкова заявились на турнир в Монтеррее
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