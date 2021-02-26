Свёнтек вышла в финал турнира в Аделаиде, где может сыграть с Бенчич

Чемпионка «Ролан Гаррос-2020» полячка Ига Свёнтек переиграла швейцарку Хиль Белен Тайхман в полуфинале турнира в Аделаиде – 6:3, 6:2.



Встреча продолжалась 1 час и 22 минуты. Свёнтек, занимающая 18-е место рейтинга WTA, выполнила один эйс и реализовала 3 брейк-поёнта из 8. У Тайхман, находящейся на 61-м месте мирового рейтинга – два выполненных эйса и ни одного реализованного брейк-пойнта.



В финале Свёнтек сыграет с победителем пары Кори Гауфф (США) — Белинда Бенчич (Швейцария). Финал состоится 27 февраля. Общий призовой фонд турнира WTA 500 — $ 535 530.

В этом году Свёнтек дошла до третьего раунда турнира в Мельбурне, где проиграла россиянке Екатерине Александровой, а на Australian Open уступила Симоне Халеп в 4-м круге.

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