Ига Свёнтек: Надаль – единственный игрок, который очаровал меня в детстве
Польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала о влиянии Рафаэля Надаля на её становление в теннисе.
«В детстве я мало смотрела теннис. Единственным игроком, который меня очаровывал, был Рафаэль Надаль. Мне нравилась его энергия. Впоследствии я скопировала его стиль игры: люблю играть топ-спином, пусть это и не типично для девушки. Теперь, когда я знаю его не только как игрока, но и как личность, уважаю ещё больше. Он скромный, остался тем же парнем, которым был до того, как выиграл так много титулов», — приводит слова Иги Tennis Magazin.
19-летняя Свёнтек — победительница «Ролан Гаррос»-2020 в одиночном разряде, дважды выходила в четвёртый раунд Australian Open. Сейчас она занимает 18-е место в мировом рейтинге.
Рекомендуем вам
- 25 февраля 2021
-
15:16
-
14:50
-
14:26
-
12:11
-
12:00
-
11:17
-
11:04
-
10:46
-
10:43
-
10:24
-
10:01
-
09:41
-
09:09
- 24 февраля 2021
-
19:58
-
16:40
-
15:57
-
15:19
-
13:59
-
12:26
-
11:07
-
10:32
-
10:20
-
10:02
-
09:30
-
09:08
-
00:17
- 23 февраля 2021
-
23:55
-
23:12
-
19:19
-
18:32
-
17:25
-
16:37
-
16:30
-
15:14
-
14:38
Партнерский контент
Рекомендуем вам