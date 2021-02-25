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Ига Свёнтек: Надаль – единственный игрок, который очаровал меня в детстве

Ига Свёнтек: Надаль – единственный игрок, который очаровал меня в детстве
Теннис / WTA 0

Польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала о влиянии Рафаэля Надаля на её становление в теннисе.

«В детстве я мало смотрела теннис. Единственным игроком, который меня очаровывал, был Рафаэль Надаль. Мне нравилась его энергия. Впоследствии я скопировала его стиль игры: люблю играть топ-спином, пусть это и не типично для девушки. Теперь, когда я знаю его не только как игрока, но и как личность, уважаю ещё больше. Он скромный, остался тем же парнем, которым был до того, как выиграл так много титулов», — приводит слова Иги Tennis Magazin.

19-летняя Свёнтек — победительница «Ролан Гаррос»-2020 в одиночном разряде, дважды выходила в четвёртый раунд Australian Open. Сейчас она занимает 18-е место в мировом рейтинге.

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