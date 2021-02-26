Forbes поместил Шарапову на обложку нового номера в годовщину завершения карьеры

Журнал ForbesWoman Russia опубликует в мартовском номере интервью с экс-теннисисткой Марией Шараповой.
Об этом журнал сообщил сегодня, выложив обложку номера. Её публикация приурочена к годовщине того, как Шарапова объявила о завершении карьеры – 26 февраля 2020 года.
«В новый номер, посвященный феномену self-made в России и мире, вошла (как и в американский рейтинг self-made) теннисистка Мария Шарапова – и это её первое интервью для российских медиа за долгое время, где она рассказала, как живет без большого спорта и строит карьеру бизнесвумен», — сообщает Forbes.
Последним турниром Шараповой в теннисе стал Australian Open-2020. Мария получила уайлд-кард от организаторов, но уже в первом круге проиграла в двух сетах хорватке Донне Векич. Через месяц, не заявившись больше ни на один турнир, Мария объявила, что прощается с профессиональным теннисом.
Фотографию можно посмотреть в инстаграм-аккаунте ForbesWoman Russia.
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