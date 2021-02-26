Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Forbes поместил Шарапову на обложку нового номера в годовщину завершения карьеры

Forbes поместил Шарапову на обложку нового номера в годовщину завершения карьеры
Теннис / WTA 0
Аудио-версия:

Журнал ForbesWoman Russia опубликует в мартовском номере интервью с экс-теннисисткой Марией Шараповой.

Об этом журнал сообщил сегодня, выложив обложку номера. Её публикация приурочена к годовщине того, как Шарапова объявила о завершении карьеры – 26 февраля 2020 года.

«В новый номер, посвященный феномену self-made в России и мире, вошла (как и в американский рейтинг self-made) теннисистка Мария Шарапова – и это её первое интервью для российских медиа за долгое время, где она рассказала, как живет без большого спорта и строит карьеру бизнесвумен», — сообщает Forbes.

Последним турниром Шараповой в теннисе стал Australian Open-2020. Мария получила уайлд-кард от организаторов, но уже в первом круге проиграла в двух сетах хорватке Донне Векич. Через месяц, не заявившись больше ни на один турнир, Мария объявила, что прощается с профессиональным теннисом.

Фотографию можно посмотреть в инстаграм-аккаунте ForbesWoman Russia.

Год Марии Шараповой на пенсии! Звезда тенниса готовится к свадьбе и зарабатывает миллионы
Чем занимается после окончания карьеры и как держит себя в форме чемпионка турниров «Большого шлема». Видео.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021