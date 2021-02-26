Синнер, Раонич и Монфис снялись с турнира в Роттердаме
Итальянский теннисист Янник Синнер снялся с турнира в Роттердаме (Нидерланды), сообщает Entry Lists в «Твиттере».
Помимо него от участия в турнире отказались Милош Раонич (Канада), Гаэль Монфис (Франция) и Филип Краинович (Сербия). Их заменят Кей Нисикори (Япония), Александр Бублик (Казахстан) и Алехандро Давидович Фокина (Испания).
Уайлд-кард получили Александр Зверев (Германия) и Энди Маррей (Великобритания). Из российских теннисистов на турнир заявлены Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов. До этого с соревнований снялся испанец Рафаэль Надаль. Медведев сможет сместись его в рейтинге ATP и стать второй ракеткой мира, если выйдет в финал турнира.
Турнир в Роттердаме пройдёт с 1 по 7 марта.
Даниил Медведев может стать второй ракеткой мира после турнира в Роттердаме
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