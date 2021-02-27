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Кузнецова, Павлюченкова и Кудерметова примут участие в турнире в Дохе

Кузнецова, Павлюченкова и Кудерметова примут участие в турнире в Дохе
Теннис / WTA 0

Три российские теннисистки примут участие в турнире Qatar Total Open в Дохе, который стартует 1 марта.

С первого раунда выступления начнут Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова. Кузнецова, побеждавшая здесь в 2004 году в парном разряде, сыграет с белоруской Викторией Азаренко – двукратной чемпионкой турнира в одиночном разряде. Кудерметова в первом раунде сразится с испанкой Гарбинье Мугуруса. Соперник Павлюченковой ещё не известен.

Со второго раунда в Дохе начнут игру украинка Элина Свитолина, действующая чемпионка турнира белоруска Арина Соболенко, чешки Каролина Плишкова и Петра Квитова, с которой может встретиться Павлюченкова.

Общий призовой фонд турнира WTA 500 составляет $ 565 530.

Qatar Total Open (Доха). Сетка турнира (ж)
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