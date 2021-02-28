Гоффен в трёх сетах победил Герасимова и вышел в финал турнира в Монпелье

Бельгиец Давид Гоффен в субботу переиграл белоруса Егора Герасимова в полуфинале турнира АТР в Монпелье – 6:4, 2:6, 6:4.



Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. Гоффену, 15-й ракетке мира, удалось выполнить 7 эйсов, реализовать три брейк-поинта из 10. Герасимов, занимающий 83-е место рейтинга АТР, выполнил шесть подач навылет, реализовал три брейк-поинта из восьми. Соперники совершили по четыре двойных ошибки.



В финале турнира Гоффен сыграет с испанцем Роберто Баутистей-Агутом, который переиграл в 1/2 финала немца Петера Гоёвчика. Ранее Гоффен и Баутиста-Агут встречались друг с другом в рамках турниров АТР пять раз, трижды сильнее был бельгиец. Испанец одержал последнюю победу ещё в 2015-м году.