В апреле состоятся два новых турнира АТР – в Испании и Италии

В теннисный календарь 2021 года добавлены два новых турнира — Sardegna Open в Кальяри и Andalucia Open в Марбелье.



Грунтовый турнир на Сардинии начнётся 5 апреля. Руководство АТР утвердило однолетнюю лицензию на его проведение. Турнир пройдёт в теннисном клубе Кальяри. Он станет четвёртым соревнованием уровня АТР, проводимого в Италии. В этом году также запланированы римские Internazionali BNL d'Italia в мае, ATP Masters 1000, и финал ATP Nitto в Турине в ноябре.



«Добавление этого турнира ATP 250 к и без того очень богатой программе крупных международных мероприятий в Италии отражает уверенность в организаторских способностях страны. Когда ATP пригласила нас представить нашу кандидатуру для организации ATP 250 в апреле, мы, не колеблясь, сделали это. Это также отличная возможность повысить привлекательность Сардинии как туристического направления в трудные времена», — приводит сайт АТР слова президента Итальянской федерации тенниса Анджело Бинаги.



Andalucia Open в Марбелье пройдёт с 4 по 11 апреля. Уже известно, что на нём сыграет, в частности, Стэн Вавринка. Призовой фонд турнира составит € 255 500, победитель получит € 21 105.