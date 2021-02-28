Победа Гоффена над Герасимовым в полуфинале турнира в Монпелье. Видеообзор

Бельгиец Давид Гоффен в субботу переиграл белоруса Егора Герасимова в полуфинале турнира АТР в Монпелье – 6:4, 2:6, 6:4.

Обзор полуфинального матча Давид Гоффен – Егор Герасимов.

В финале турнира Гоффен сыграет с испанцем Роберто Баутистей-Агутом, который в полуфинале обыграл представителя Германии Петера Гоёвчика. Ранее Гоффен и Баутиста-Агут встречались друг с другом в рамках турниров АТР пять раз, трижды сильнее был бельгиец. Испанец одержал последнюю победу ещё в 2015-м году.

Турнир в Монпелье проходит с 22 по 28 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 323 тыс. В 2020 году победителем турнира в Монпелье стал француз Гаэль Монфис. В финале хозяин кортов обыграл канадца Вашека Поспишила со счётом 7:5, 6:3.