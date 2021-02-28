«У меня хорошие шансы». Баутиста-Агут — о финальном матче турнира в Монпелье с Гоффеном

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут поделился ожиданиями от финального матча турнира ATP-250 в Монпелье (Франция), где он встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном.

«Чувствую себя очень хорошо. Мне нравится играть в Монпелье, я доволен условиями. У меня было тяжёлое начало сезона в Австралии, но я очень рад, что сыграю в финале, и у меня хорошие шансы», — приводит слова Баутиста-Агута пресс-служба ATP.

В полуфинале соревнований Баутиста-Агут со счётом 7:5, 6:1 обыграл Петера Гоёвчика из Германии. Гоффен со счётом 6:4, 2:6, 6:4 одолел белоруса Егора Герасимова. Для представителя Бельгии этот финал станет первым за полтора года. Матч состоится сегодня, 28 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск.