Гоффен прокомментировал победу над Герасимовым в полуфинале турнира в Монпелье
Бельгийский теннисист Давид Гоффен прокомментировал победу (6:4, 2:6, 6:4) над белорусом Егором Герасимовым в полуфинале турнира ATP-250 в Монпелье (Франция).
«Очень хорошо начал матч. Чувствовал себя отлично во время розыгрышей, хорошо подавал. Во втором сете он продолжал навязывать свою игру. Я немного сбился и начал слишком рано выходить на мяч. В третьем сете сказал себе: «Это полуфинал, третий сет. Ты должен бороться. Попробуй воспользоваться своей подачей, потому что она хорошо получалась с самого начала. Держись, и у тебя появится возможность». Я сосредоточился на подаче, и у меня наконец-то появился по-настоящему хороший шанс. Рад, что впервые вышел в финал в Монпелье», — приводит слова Гоффена пресс-служба ATP.
Победа Гоффена над Герасимовым в полуфинале турнира в Монпелье. Видеообзор
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