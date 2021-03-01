Давид Гоффен прокомментировал победу на турнире в Монпелье

Бельгийский теннисист Давид Гоффен прокомментировал победу на турнире категории АТР-250 в Монпелье (Франция). В финале соревнований второй сеяный Гоффен обыграл первую ракетку турнира испанца Роберто Баутиста-Агута со счётом 5:7, 6:4, 6:2.



«Победа в турнирах никогда не бывает лёгкой. Это мой пятый титул и каждая победа была особенной. У меня были матчи, где не было шансов на победу в финале. Иногда ты принимаешь это, иногда – нет. Я сыграл несколько таких финалов, не сдавался и продолжал улучшать игру, бороться. Я рад, что в конце концов это дало результат», — цитирует Гоффена официальный сайт ATP.

Оценивая игру оппонента, Давид отметил: «Он играл хорошо всю неделю, Роберто – очень сложный соперник, один из самых сильных бойцов и один из лучших игроков в мире, так что играть против него всегда сложно. Особенно в финале. Я должен был показать свой лучший теннис, думаю, так и вышло… Сегодня это был мой единственный шанс».

Для 30-летнего Гоффена это пятый титул в карьере и первый с 2017 года, когда он выиграл турниры в Токио и Шэньчжэне. Два первых титула на турнирах АТР он завоевал в 2014 года, первенствовав на турнирах в Метце и Кицбюэле.