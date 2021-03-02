Стэн Вавринка снялся с «Мастерса» в Майами
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка снялся с «Мастерса» в Майами (США), сообщает Entry Lists в «Твиттере».
Помимо этого, от участия в соревнованиях отказался француз Жиль Симон, который взял паузу в сезоне. Сообщается, что их места на турнире останутся свободны до 17 марта, чтобы игроки, которых коснётся ограничение на въезд, могли принять решение.
«Мастерс» в Майами пройдёт с 24 марта по 4 апреля.
До этого от участия в турнире отказался 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер. Первыми соревнованиями, на которых сыграет 39-летний швейцарец, станет турнир категории АТР-250 в Дохе. Он пройдёт с 8 по 13 марта. Далее в планах Федерера турнир категории АТР 500 в Дубае (15 — 20 марта).
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