Веснина: говорю Лизе: «Знаешь, что мама победила?»⁣⁣ Её ответ: «От меня кошка прячется»

Олимпийская чемпионка российская теннисистка Елена Веснина поделилась впечатлениями от первой победы после возвращения в тур. На старте соревнований в Дохе она в паре с немкой Лаурой Зигемунд победила украинку Элину Свитолину и представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 4:6, 7:5, [10:8].

«Получала удовольствие от каждой секунды на корте. Было очень классно вновь сыграть матч, да ещё и выиграть такой валидольный.

После игры выхожу с корта, бегу к Лизе, она чем-то занята. Спрашиваю: «Ты знаешь, что мамочка только что победила?»⁣⁣ Ответ Лизы: «Знаю мам, смотри, тут кошка, прячется от меня», — написала Веснина.

Пост доступен в «инстаграме» Елены Весниной

Предыдущий официальный матч 34-летняя Веснина провела на «Ролан Гаррос» — 2018. На протяжении своей карьеры Елена выиграла три турнира «Большого шлема» в парном разряде и один — в миксте.