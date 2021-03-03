Веснина: говорю Лизе: «Знаешь, что мама победила?»⁣⁣ Её ответ: «От меня кошка прячется»

Олимпийская чемпионка российская теннисистка Елена Веснина поделилась впечатлениями от первой победы после возвращения в тур. На старте соревнований в Дохе она в паре с немкой Лаурой Зигемунд победила украинку Элину Свитолину и представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 4:6, 7:5, [10:8].
«Получала удовольствие от каждой секунды на корте. Было очень классно вновь сыграть матч, да ещё и выиграть такой валидольный.
После игры выхожу с корта, бегу к Лизе, она чем-то занята. Спрашиваю: «Ты знаешь, что мамочка только что победила?» Ответ Лизы: «Знаю мам, смотри, тут кошка, прячется от меня», — написала Веснина.
Пост доступен в «инстаграме» Елены Весниной
Предыдущий официальный матч 34-летняя Веснина провела на «Ролан Гаррос» — 2018. На протяжении своей карьеры Елена выиграла три турнира «Большого шлема» в парном разряде и один — в миксте.
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