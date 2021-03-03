Андрей Рублёв обыграл Энди Маррея и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В матче второго круга он со счётом 7:5, 6:2 обыграл бывшую первую ракетку мира Энди Маррея (Великобритания).
Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. Рублёв 5 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Маррея 5 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.
До этого Рублёв лишь раз играл против Маррея – на Australian Open в 2017 году. Тогда он уступил британцу, являвшемуся в тот момент первой ракеткой мира, в трёх сетах.
В четвертьфинале Рублёв встретится с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия) — Жереми Шарди (Франция).
Турнир АТР-500 в Роттердаме завершится 7 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет € 1 117 900. Маррей выигрывал его в 2009 году.
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
- 4 марта 2021
-
00:41
-
00:28
- 3 марта 2021
-
23:57
-
23:33
-
22:31
-
21:48
-
21:05
-
20:00
-
19:27
-
19:19
-
18:26
-
17:37
-
16:51
-
16:25
-
15:02
-
14:29
-
13:50
-
12:52
-
12:24
-
10:29
-
09:13
-
09:03
- 2 марта 2021
-
23:56
-
23:38
-
21:08
-
20:21
-
19:30
-
19:08
-
18:13
-
18:09
-
16:13
-
14:58
-
13:24
-
12:50
-
12:35