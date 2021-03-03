Андрей Рублёв обыграл Энди Маррея и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В матче второго круга он со счётом 7:5, 6:2 обыграл бывшую первую ракетку мира Энди Маррея (Великобритания).

Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. Рублёв 5 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Маррея 5 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.

До этого Рублёв лишь раз играл против Маррея – на Australian Open в 2017 году. Тогда он уступил британцу, являвшемуся в тот момент первой ракеткой мира, в трёх сетах.

В четвертьфинале Рублёв встретится с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия) — Жереми Шарди (Франция).

Турнир АТР-500 в Роттердаме завершится 7 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет € 1 117 900. Маррей выигрывал его в 2009 году.