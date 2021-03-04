Определился соперник Андрея Рублёва в четвертьфинале турнира в Роттердаме

Французский теннисист Жереми Шарди, пробившийся в основную сетку турнира в Роттердаме (Нидерланды) через квалификацию, вышел в четвертьфинал. В матче второго круга он обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена, посеянного под шестым номером, со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.

Жереми 1 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом € 1 117 900 Шарди поспорит с россиянином Андреем Рублёвым, получившим четвёртый номер посева. Турнир в Роттердаме завершится 7 марта.

В 2020 году победителем этих соревнований стал француз Гаэль Монфис.