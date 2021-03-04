Определился соперник Андрея Рублёва в четвертьфинале турнира в Роттердаме
Французский теннисист Жереми Шарди, пробившийся в основную сетку турнира в Роттердаме (Нидерланды) через квалификацию, вышел в четвертьфинал. В матче второго круга он обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена, посеянного под шестым номером, со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.
Жереми 1 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом € 1 117 900 Шарди поспорит с россиянином Андреем Рублёвым, получившим четвёртый номер посева. Турнир в Роттердаме завершится 7 марта.
В 2020 году победителем этих соревнований стал француз Гаэль Монфис.
Роттердам. 2-й круг
04 марта 2021, четверг. 13:10 МСК
14
Давид Гоффен
Д. Гоффен
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|
|7 7
64
Жереми Шарди
Ж. Шарди
«У Надаля взял бы психологию, у Федерера – чувство мяча, у Джоковича – пластичность»
Андрей Рублёв знает, где ему надо прибавлять. До ATP Cup и Australian Open ещё есть целый месяц.
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