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Маргарита Гаспарян проиграла во втором круге турнира в Лионе

Маргарита Гаспарян проиграла во втором круге турнира в Лионе
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян, пробившаяся в основную сетку турнира в Лионе (Франция) через квалификацию, не смогла выйти в четвертьфинал, проиграв представительнице Франции Кристине Младенович, посеянной под четвёртым номером, со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.

Маргарита 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 6 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом € 194 824 Младенович поспорит с победительницей поединка Стефани Фёгель (Швейцария) — Паула Бадоса (Испания, 7).

В 2020 году чемпионкой турнира в Лионе стала американка Софья Кенин. В финале она обыграла немку Анну-Лену Фридзам со счётом 6:2, 4:6, 6:4.

Лион. 2-й круг
04 марта 2021, четверг. 15:30 МСК
Кристина Младенович
53
Франция
Кристина Младенович
К. Младенович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Маргарита Гаспарян
131
Россия
Маргарита Гаспарян
М. Гаспарян
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