Маргарита Гаспарян проиграла во втором круге турнира в Лионе

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян, пробившаяся в основную сетку турнира в Лионе (Франция) через квалификацию, не смогла выйти в четвертьфинал, проиграв представительнице Франции Кристине Младенович, посеянной под четвёртым номером, со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.
Маргарита 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 6 двойных ошибок и 4 брейка.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом € 194 824 Младенович поспорит с победительницей поединка Стефани Фёгель (Швейцария) — Паула Бадоса (Испания, 7).
В 2020 году чемпионкой турнира в Лионе стала американка Софья Кенин. В финале она обыграла немку Анну-Лену Фридзам со счётом 6:2, 4:6, 6:4.
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