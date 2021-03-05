Лидер посева Диего Шварцман вышел в четвертьфинал турнира в Буэнос-Айресе

Аргентинский теннисист Диего Шварцман, посеянный на турнире ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина) под первым номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Словакии Лукаса Клейна, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут.

Лидер посева ни разу не подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и взял 5 геймов на подаче соперника. На счету Клейна 4 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 411 940 Шварцман поспорит с испанцем Хауме Мунаром (Q). Турнир в Буэнос-Айресе завершится 7 марта.

В 2020 году победителем этих соревнований стал норвежский теннисист Каспер Рууд. Для него этот титул стал первым на турнирах ATP в карьере.