Лидер посева Диего Шварцман вышел в четвертьфинал турнира в Буэнос-Айресе

Аргентинский теннисист Диего Шварцман, посеянный на турнире ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина) под первым номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Словакии Лукаса Клейна, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут.
Лидер посева ни разу не подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и взял 5 геймов на подаче соперника. На счету Клейна 4 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 411 940 Шварцман поспорит с испанцем Хауме Мунаром (Q). Турнир в Буэнос-Айресе завершится 7 марта.
В 2020 году победителем этих соревнований стал норвежский теннисист Каспер Рууд. Для него этот титул стал первым на турнирах ATP в карьере.
- 5 марта 2021
-
09:26
- 4 марта 2021
-
22:58
-
21:49
-
20:50
-
19:51
-
19:40
-
19:05
-
18:45
-
18:05
-
16:59
-
15:17
-
14:59
-
13:12
-
12:10
-
10:56
-
10:29
-
10:13
-
09:38
-
09:12
-
01:27
-
00:41
-
00:28
- 3 марта 2021
-
23:57
-
23:33
-
22:31
-
21:48
-
21:05
-
20:00
-
19:27
-
19:19
-
18:26
-
17:37
-
16:51
-
16:25
-
15:02