Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Видео перепалки Пэра с судьёй после издевательских плевков на корт

Видео перепалки Пэра с судьёй после издевательских плевков на корт
Теннис / ATP 0

Французский теннисист Бенуа Пэр отметился эмоциональным поведением в ходе матча турнира в Буэнос-Айресе с аргентинцем Франсиско Серундоло.

Пэр вышел из себя во втором сете, когда судья засчитал его сопернику эйс. 31-летний француз пытался доказать, что мяч был в ауте, и показывал на отметку на корте. Затем он плюнул на отметку и стал выкрикивать нецензурные выражения. За это Бенуа получил предупреждение.

По ходу сета Пэр опять плюнул на корт и стал спорить судьёй, в результате чего получил второе предупреждение и штрафное очко. «Мне нельзя плевать на корт из-за ковида? А если мне плевать на ковид?», — говорил Пэр судье.

Подавая при счёте 1:5 в третьем сете, француз умышленно выполнил две двойные ошибки. Серундоло одержал победу со счётом 4:6, 6:3, 6:1.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021