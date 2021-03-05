Турсунов – об игре за сборную: у наших была позиция — раз вы россияне, играйте бесплатно

Победитель 14 турниров ATP, обладатель Кубка Дэвиса Дмитрий Турсунов рассказал, что имел в виду, когда в 2013-м году говорил о том, что в сборной России теннисисты не выступали просто за флаг.



«Были моменты, которые многих игроков возмущали. Мише Южному не совсем честно доносили финансовое положение Кубка Кремля. Он жил, тренировался в Москве, играл Кубок Кремля, турнир в Питере. Таких игроков в других странах, наоборот, поощряют на домашних турнирах сборных. А у нас была позиция: раз вы россияне, играйте бесплатно. В какой-то момент даже платили иностранцам, хотя они стояли ниже Южного.



Женя Кафельников, который критиковал нас, также вряд ли играл бесплатно. Кубок Дэвиса себя изжил — можно было убить себя на нём, потом поехать на турнир, где можешь заработать, и провалить его. Ради того, чтобы кто-то где-то написал «спасибо», и то вряд ли. Это и есть патриотизм?



Мы знаем много олимпийских чемпионов, которые после завершения карьеры никому не нужны. А те, кто опоздал на долю секунды и не смог стать чемпионом, – вообще никто. Когда, сидя в комфортных условиях, взывают с вилами бежать на танк… Такой патриотизм никому не нужен», — сказал Турсунов в интервью Metaratings.ru.

Турсунов: глупо говорить, что договорняков нет, когда за проигрыш заплатят больше