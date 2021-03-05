Турсунов: глупо говорить, что договорняков нет, когда за проигрыш заплатят больше

Победитель 14 турниров ATP, обладатель Кубка Дэвиса теннисист Дмитрий Турсунов рассказал, как ему однажды предлагали сыграть договорной матч.



«Глупо говорить, что договорняков нет, когда ты можешь получить за проигрыш больше, чем за выигрыш турнира. Ведь турнир ещё выиграть надо. Конкуренция даже на низших уровнях огромная. И то в этом случае возможно, что ты просто уйдёшь в ноль с учётом расходов на проживание, перелёты и т.д. Это я говорю про «фьючерсы» и «челленджеры».



Как-то давно звонили с намёками, предлагали договорняк на туре. Разумеется, я отказался. Сколько предлагали, не помню, но сумма была меньше, чем за победу в турнире. Как сыграл в том матче? Честно, не помню», — сказал Турсунов в интервью Metaratings.ru.

Дмитрий Турсунов: Федерер и Надаль прилично драли Джоковичу зад. И где он сейчас