Петра Квитова встретится с Гарбинье Мугурусой в финале турнира в Дохе

Чешская теннисистка Петра Квитова вышла в финал турнира WTA-500 в Дохе (Катар). В полуфинальном матче она со счётом 6:4, 6:4 обыграла Джессику Пегулу из США.

Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. На счету Квитовой 2 эйса, ни одной двойной ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. Пегула ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 6.

В финале соревнований Квитова встретится с Гарбинье Мугурусой из Испании. В полуфинальном матче она должна была встретится с Викторией Азаренко, однако белоруска снялась с турнира из-за травмы спины.

Турнир в Дохе завершится 6 марта. Призовой фонд соревнований составляет $ 565 530. Действующая чемпионка турнира — Арина Соболенко из Беларуси.