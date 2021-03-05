Петра Квитова встретится с Гарбинье Мугурусой в финале турнира в Дохе
Чешская теннисистка Петра Квитова вышла в финал турнира WTA-500 в Дохе (Катар). В полуфинальном матче она со счётом 6:4, 6:4 обыграла Джессику Пегулу из США.
Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. На счету Квитовой 2 эйса, ни одной двойной ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. Пегула ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 6.
В финале соревнований Квитова встретится с Гарбинье Мугурусой из Испании. В полуфинальном матче она должна была встретится с Викторией Азаренко, однако белоруска снялась с турнира из-за травмы спины.
Турнир в Дохе завершится 6 марта. Призовой фонд соревнований составляет $ 565 530. Действующая чемпионка турнира — Арина Соболенко из Беларуси.
Доха (ж). 1/2 финала
05 марта 2021, пятница. 18:10 МСК
10
Петра Квитова
П. Квитова
Окончен
2 : 0
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|3
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|6
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44
Джессика Пегула
Д. Пегула
Виктория Азаренко снялась с турнира в Дохе перед полуфиналом
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