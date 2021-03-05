Андрей Рублёв продлил победную серию на турнирах ATP-500 до 18 матчей
Российский теннисист Андрей Рублёв продлил победную серию на турнирах ATP-500 до 18 матчей. Сегодня, 5 марта, в четвертьфинальном матче турнира в Роттердаме (Нидерланды) он со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 6:4 обыграл француза Жереми Шарди.
В сентябре 2020 года Рублёв выиграл турнир ATP-500 в Гамбурге (Германия), в октябре — турниры в Санкт-Петербурге и в Вене (Австрия).
В полуфинале соревнований Рублёв встретится с греком Стефаносом Циципасом, который в четвертьфинальном матче со счётом 4:6, 6:3, 7:5 обыграл россиянина Карена Хачанова.
Турнир АТР-500 в Роттердаме завершится 7 марта. Призовой фонд соревнований составляет € 1 117 900. Действующий чемпион турнира — француз Гаэль Монфис, отказавшийся от защиты титула.
Хачанов не сумел выйти в полуфинал турнира в Роттердаме, уступив Циципасу
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