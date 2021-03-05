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Игроки сказали, кем мечтали стать в детстве: Медведев — космонавтом, Нисикори — пингвином

Организаторы турнира в Роттердаме (Нидерланды) предложили игрокам ответить на вопрос, кем они мечтали стать в детстве.

«Я хотел быть космонавтом, футболистом и теннисистом», — сказал россиянин Даниил Медведев.

«Мне неловко это говорить, но я хотел стать пингвином. Не знаю, почему. Они такие милые», — сказал Кей Нисикори.

«Мне нравились теннис и футбол. Кей хотел стать пингвином? Это хороший ответ. Странный, но хороший», — сказал экс первая ракетка мира Энди Маррей.

На турнире в Роттердаме уже определились два полуфиналиста. Ими стали россиянин Андрей Рублёв и грек Стефанос Циципас.

Турнир АТР-500 в Роттердаме завершится 7 марта. Призовой фонд соревнований составляет € 1 117 900. Действующий чемпион турнира — француз Гаэль Монфис, отказавшийся от защиты титула.