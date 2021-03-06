Даниил Медведев возглавил сетку турнира в Марселе, Хачанов посеян 3-м

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP 250 в Марселе (Франция), который начнётся 8 марта. Российские тенниситы Даниил Медведев и Карен Хачанов начнут борьбу со второго круга.



Даниил встретится с победителем поединка, в ходе которого сыграют немецкий теннисист Янник Ханфман и представитель Беларуси Егор Герасимов. А победитель встречи Стефано Травалья (Италия) — Маккензи Макдональд (США) сыграет с Хачановым.



Отметим, что со второго круга турнир начнут грек Стефанос Циципас и француз Уго Умбер.

Действующим чемпионом турнира в Марселе является Циципас. В прошлом году в финале он обыграл Оже-Альяссима в двух сетах со счётом 6:3, 6:4.

В этом году турнир должен был состояться в конце февраля, однако из-за пандемии коронавируса был перенесён на середину марта (8-15).