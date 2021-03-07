Андрей Рублёв поделился эмоциями после выхода в финал турнира в Роттердаме
Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в финал турнира ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
«Я играю в теннис, чтобы выступать на высочайшем уровне, участвовать в лучших турнирах, пытаться соревноваться, а потом проходить как можно дальше на турнирах и пытаться выиграть. Финал — это всегда особенный матч, поэтому я постараюсь сделать всё, что в моих силах.
Я доволен своим выступлением. Счастлив, что попал в финал. Я выиграл несколько отличных матчей. Всё идёт хорошо. Я просто хочу продолжать работать, стараться совершенствоваться, и мы посмотрим, что будет», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.
В финальном матче соревнований соперником Рублёва станет Мартон Фучович из Венгрии.
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