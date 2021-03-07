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Андрей Рублёв поделился эмоциями после выхода в финал турнира в Роттердаме

Андрей Рублёв поделился эмоциями после выхода в финал турнира в Роттердаме
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в финал турнира ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

«Я играю в теннис, чтобы выступать на высочайшем уровне, участвовать в лучших турнирах, пытаться соревноваться, а потом проходить как можно дальше на турнирах и пытаться выиграть. Финал — это всегда особенный матч, поэтому я постараюсь сделать всё, что в моих силах.

Я доволен своим выступлением. Счастлив, что попал в финал. Я выиграл несколько отличных матчей. Всё идёт хорошо. Я просто хочу продолжать работать, стараться совершенствоваться, и мы посмотрим, что будет», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

В финальном матче соревнований соперником Рублёва станет Мартон Фучович из Венгрии.

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Россиянин Андрей Рублёв выиграл 19-й матч подряд на турнирах ATP-500. На этот раз – в полуфинале Роттердама у Стефаноса Циципаса.
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