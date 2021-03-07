Андрей Рублёв подтвердил участие в турнире ATP-250 в Марбелье
Российский теннисист Андрей Рублёв подтвердил участие в турнире ATP-250 в Марбелье (Испания), сообщает пресс-служба соревнований.
Помимо Рублёва, участие подтвердили швейцарец Стэн Вавринка, итальянец Янник Синнер, испанцы Пабло Карреньо-Буста и Алехандро Давидович Фокина. Соревнования пройдут с 4 по 11 апреля.
Сегодня, 7 марта, Рублёв сыграет в финале турнира в Роттердаме (Нидерланды). Его соперником станет венгерский теннисист Мартон Фучович. Рублёв будет сражаться за восьмой трофей и юбилейную 20-ю победу подряд на соревновании ATP-500.
Турнир АТР-500 в Роттердаме завершится 7 марта. Призовой фонд соревнований составляет € 1 117 900. Действующий чемпион турнира — француз Гаэль Монфис, отказавшийся от защиты титула.
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Россиянин Андрей Рублёв выиграл 19-й матч подряд на турнирах ATP-500. На этот раз – в полуфинале Роттердама у Стефаноса Циципаса.
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