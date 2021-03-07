Андрей Рублёв подтвердил участие в турнире ATP-250 в Марбелье

Российский теннисист Андрей Рублёв подтвердил участие в турнире ATP-250 в Марбелье (Испания), сообщает пресс-служба соревнований.

Помимо Рублёва, участие подтвердили швейцарец Стэн Вавринка, итальянец Янник Синнер, испанцы Пабло Карреньо-Буста и Алехандро Давидович Фокина. Соревнования пройдут с 4 по 11 апреля.

Сегодня, 7 марта, Рублёв сыграет в финале турнира в Роттердаме (Нидерланды). Его соперником станет венгерский теннисист Мартон Фучович. Рублёв будет сражаться за восьмой трофей и юбилейную 20-ю победу подряд на соревновании ATP-500.

Турнир АТР-500 в Роттердаме завершится 7 марта. Призовой фонд соревнований составляет € 1 117 900. Действующий чемпион турнира — француз Гаэль Монфис, отказавшийся от защиты титула.

Мартон Фучович: сейчас Андрей Рублёв играет невероятно. Это будет интересный финал