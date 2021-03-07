Мартон Фучович: сейчас Андрей Рублёв играет невероятно. Это будет интересный финал

Венгерский теннисист Мартон Фучович прокомментировал выход в финал турнира в Роттердаме (Нидерланды), где встретится с россиянином Андреем Рублёвым.

«Я счастлив. Это первый финал турнира ATP-500 в моей карьере. Я прошёл через квалификацию. Всю неделю я играл очень достойно и хорошо подавал. Когда вышел на корт, просто старался играть расслабленно, наслаждаться матчем и извлекать из него максимум пользы.



Андрей Рублев сейчас играет невероятно, особенно на турнирах ATP-500. Он давно не проигрывал на этих соревнованиях. Это будет интересный финал. Постараюсь сыграть как можно лучше и насладиться этим моментом», — приводит слова Фучовича пресс-служба ATP.

В полуфинале Фучович нанёс поражение хорвату Борне Чоричу — 6:4, 6:1.