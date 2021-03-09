Роджер Федерер вернётся в тур с матча против 28-й ракетки мира Эванса

Определился соперник Роджера Федерера во втором круге турнира АТР-250 в Дохе (Катар). Им стал 28-я ракетка мира британец Даниэль Эванс.
В первом круге соревнований Эванс в трёх сетах обыграл француза Жереми Шарди со счётом 6:4, 1:6, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут. Британец 7 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Шарди 3 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 18.
Федерер не выходил на корт в официальных матчах после завершения Australian Open 2020 года. Там швейцарец дошёл до полуфинала, уступив сербу Новаку Джоковичу. Вскоре после завершения турнира Федерер перенёс плановую операцию, а через некоторое время ему сделали вторую. Восстановление 39-летнего спортсмена растянулось на год.
Призовой фонд турнира в Дохе составит почти $ 891 тыс.
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