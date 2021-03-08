Федерер: 40-летние редко возвращаются после года отсутствия, но это моя ответственность

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер рассказал, какие эмоции испытывает перед возвращением на корт после годичного перерыва. Федерер сыграет во втором круге стартовавшего турнира АТР-250 в Дохе (Катар).

«Я могу удивить себя. На самом деле я уже практиковался последние три недели. Я был удивлён тем, насколько хорошо всё пошло. Но мы знаем, что официальные матчи и спарринги – «звери» разные, поэтому сейчас я просто спокойно работаю изо дня в день.

Думаю, состояние моего колена будет определять возвращение и дальнейшие результаты. Я знаю, что почти 40-летние мужчины редко возвращаются после года отсутствия, да, был удивлён, что восстановление заняло столько времени. Но я принял решение с командой, я взял на себя эту ответственность. Мне нужно было восстанавливаться не спеша, чтобы вернуться в тур. Важно, чтобы дальше у меня не было травм, тогда я действительно смогу получать удовольствие от тенниса», — приводит слова Федерера официальный сайт АТР.

Федерер не выходил на корт в официальных матчах после завершения Australian Open 2020 года. Там швейцарец дошёл до полуфинала, уступив сербу Новаку Джоковичу. Вскоре после завершения турнира Федерер перенёс плановую операцию, а через некоторое время ему сделали вторую. Восстановление 39-летнего спортсмена растянулось на год.