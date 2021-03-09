Вавринка в упорной борьбе проиграл Харрису в первом круге турнира в Дохе
20-я ракетка мира швейцарец Стэн Вавринка завершил выступление на турнире в Дохе (Катар). В матче первого круга он со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (8:6), 5:7 проиграл Ллойду Джорджу Харрису из ЮАР.
Продолжительность встречи составила 2 часа 28 минут. Вавринка 17 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 8. На счету Харриса 11 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.
В следующем матче Харрису предстоит встреча с Мартоном Фучовичем из Венгрии, который в первом круге обыграл серба Душана Лайовича — 7:6, 6:3.
Турнир в Дохе завершится 13 марта. Призовой фонд соревнований составляет почти $ 891 тыс. Действующий чемпион турнира — российский теннисист Андрей Рублёв.
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