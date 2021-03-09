Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Вавринка в упорной борьбе проиграл Харрису в первом круге турнира в Дохе

Вавринка в упорной борьбе проиграл Харрису в первом круге турнира в Дохе
Теннис / ATP 0

20-я ракетка мира швейцарец Стэн Вавринка завершил выступление на турнире в Дохе (Катар). В матче первого круга он со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (8:6), 5:7 проиграл Ллойду Джорджу Харрису из ЮАР.

Продолжительность встречи составила 2 часа 28 минут. Вавринка 17 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 8. На счету Харриса 11 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В следующем матче Харрису предстоит встреча с Мартоном Фучовичем из Венгрии, который в первом круге обыграл серба Душана Лайовича — 7:6, 6:3.

Турнир в Дохе завершится 13 марта. Призовой фонд соревнований составляет почти $ 891 тыс. Действующий чемпион турнира — российский теннисист Андрей Рублёв.

Доха (м). 1-й круг
09 марта 2021, вторник. 19:10 МСК
Ллойд Джордж Харрис
84
ЮАР
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		6 6 7
6 3 		7 8 5
         
Стэн Вавринка
20
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021