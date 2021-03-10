Первым соперником Даниила Медведева в Марселе станет белорус Герасимов

Определился первый соперник россиянина Даниила Медведева (1) на турнире ATP-250 в Марселе (Франция). Им стал белорус Егор Герасимов, который в первом круге соревнований обыграл немца Янника Ханфмана со счётом 6:2, 6:0.
Ещё один представитель России Карен Хачанов (3) во втором круге сыграет с американцем Маккензи Макдональдом.
Отметим, что со второго круга турнир также начнут грек Стефанос Циципас (2) и француз Уго Умбер (4). Действующим чемпионом турнира в Марселе является именно Циципас. В прошлом году в финале он обыграл Оже-Альяссима в двух сетах со счётом 6:3, 6:4.
Соревнования продлятся до 14 марта. Призовой фонд турнира в Марселе составит более € 409 тыс.
В этом году турнир должен был состояться в конце февраля, однако из-за пандемии коронавируса был перенесён на середину марта.
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