Даниил Медведев: пришло время для новой победной серии

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Егором Герасимовым в матче второго круга турнира в Марселе (Франция).

«Егор всегда хорошо играет на закрытых кортах. Думаю, это был не лучший его матч, особенно в начале первого сета. Он допускал некоторые ошибки, а я сделал то, что должен был, и воспользовался этим. Нужно сосредоточиться на себе. Чувствую, что я играл хорошо.



Пришло время для новой победной серии, нового импульса. Этим теннис иногда хорош, а иногда плох. Когда проигрываешь в первом круге, через неделю пробуешь выиграть другой турнир. Но когда ты выигрываешь много матчей подряд, а потом проигрываешь в первом раунде, кажется, что играешь очень плохо.



Всегда нужно помнить о хорошем. Я знаю, что могу хорошо играть в зале. Сегодня был отличный матч, так что с нетерпением жду завтрашнего дня», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Даниил Медведев обыграл Егора Герасимова во втором круге турнира в Марселе